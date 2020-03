Afgelopen 24 uur negen geregistreerde coronapatiënten erbij in Vijfheerenlanden

REGIO • Het aantal geregistreerde coronapatiënten is in de regio de afgelopen 24 uur het sterkst toegenomen in de gemeente Vijfheerlanden. Daar kwamen er negen patiënten (totaal nu 36) bij, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

In Molenlanden ging het cijfer van 18 naar 19, in Alblasserdam van 6 naar 7. Papendrecht en West-Betuwe bleven stabiel op respectievelijk 7 en 34.

Klik hier op de kaart voor het overzicht per gemeente

Overzicht landelijke aantallen

• Het totaal aantal positief geteste patiënten: 10.866 (+1.104)

• Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3.483 (+529)

• Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 771 (+132)Duiding

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken.