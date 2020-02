Willem Looijen (SVS’65) na twee goals op tweede plaats

REGIO LEERDAM • Slechts twee spelers scoorden dit weekend in de regio Leerdam tweemaal. Eén van hen was SVS'65-centrumspits Willem Looijen. Hij had zaterdag in Leerdam met zijn twee goals een belangrijk aandeel in de kostbare 1-3 winst die zijn club SVS'65 tegen Leerdam Sport behaalde.

Met nu twaalf doelpunten klom Willem Looijen daardoor in de Leerdamse topscorerslijst naar een gedeelde tweede plaats. Hij deelt die positie met MVV'58-aanvoerder Morris van den Brink die zaterdag vanwege een sterfgeval in Meteren met zijn club ditmaal niet in actie kwam. Helemaal bovenaan deze regionale rangschikking van topschutters prijkt nog steeds Haaften-spits Thijmen Gerringa met vijftien goals.

Net als Willem Looijen scoorde zaterdag ook HSSC'61-speler Bas Scheenhart twee keer. Hij deed dit in Hei- en Boeicop in de doelpuntrijke derby tegen SC Everstein die na een erg spannend duel in een 4-4 gelijkspel eindigde. Met nu acht goals kwam Bas Scheenhart zo op de rand van de top tien van de Leerdamse topscorerslijst.

Na vijftien competitieronden ziet de volledige topscorerslijst in de regio Leerdam, die behoort bij Het Kontakt editie Leerdam, er als volgt uit:

1 Thijmen Gerringa (Haaften) met 15 goals

2 en 3 Morris van den Brink (MVV'58) en Willem Looijen (SVS'65) met 12 goals

4 Arwin van Soest (LRC) met 11 goals

5 tot en met 8 Gerard Breider (Asperen), Tareq Ibrahim (Asperen), Rick van Loo (Heukelum), en Kevin Steenbruggen (Herovina) met 10 goals

9 Coen de Ridder (Herovina) met 9 goals

10 tot en met 14 Marijn Bransen (Tricht), Lucas van Dam (HSSC'61), Robin Jager (MVV'58), Bart Muilenburg (Vuren), en Bas Scheenhart (HSSC'61) met 8 goals

15 tot en met 18 Nicky van Dam (HSSC'61), Nick van Gameren (Beesd), Remco Knoop (MVV'58), en Carlo van Santen (Asperen) met 7 goals

19 tot en met 25 Bart van Andel (SVS'65), Danny Bijl (ASH), Willem-Paul van der Heijden (WNC), Floris Kool (HSSC'61), Björn Stathi (SC Everstein), Bas van der Vliet (Vuren), en Simon van Zante (SC Everstein) met 6 goals

26 tot en met 31 Youssef Boudou (Leerdam Sport), Tim van Dijken (Tricht), Michiel den |Hartog (Asperen), Arnel Kocan (Herovina), Twan de Kock (MVV'58), en Robin IJselstijn (SVS'65) met 5 goals

32 tot en met 42 Jan Bassa (Rhelico), Jens Duizer (ASH), Gideon Emanuels (WNC), Benjamin Meijdam (Heukelum), Ferry Meijdam (LRC), Robbie de Roos (SC Everstein), Tim Schwebke (Heukelum), Ramon van Soelen (Tricht), Mats van Velzen (Haaften), Jarno van de Water (Beesd), en Maikel van de Water (LRC) met 4 goals

43 tot en met 65 Serdar Akkanat (LRC), Jort Binneveld (SC Everstein), Stefan van den Bosch (Beesd), Nick van der Burg (Beesd), Frank Clements (Herovina), Joshua Cohen (Leerdam Sport), Rogier Gerritsen (LRC), Lloyd Hobo (Herovina), Petro Ilir (Leerdam Sport), Ray Kant (Leerdam Sport), Semih Kaplan (Heukelum), Axel van Kordelaar (LRC), Koen Looy (HSSC'61), Edwin van Noord (ASH), Guillermo Ooft (SC Everstein), Ruben de Pender (Asperen), Jordy Perdon (Haaften), Sil van Putten (Heukelum), Eloys Tapirima (Leerdam Sport), Jesse van Vliet (Herovina), Luuk van der Vliet (Vuren), Jeremy de Vries (SVS'65), en Ian van Wijk (Vuren) met 3 goals

66 tot en met 83 Bart Barendregt (LRC), Martijn van Blitterswijk (Rhelico), Jorn van den Broek (Beesd), Ryan Brood (SVS'65), Frank de Goeij (HSSC'61), Lorenzo Kooiman (Vuren), Hans van Kranenburg (ASH), Kevin Kruissen (Beesd), Yently Lemmer (SC Everstein), Gijsbert van Maaren (Herovina), Sam Muilenburg (SVS'65), Björn Paul (Vuren), Emilio Prieto (WNC), Wilfried Prigge (Heukelum), Olivier Rademaker (Rhelico), Bas van Rijnsbergen (Rhelico), Maikel van Schaften (SVS'65), en Danny Verwolf (Haaften) met 2 goals

84 tot en met 138 Rani Abouna (Tricht), Arnoud van Arendonk (ASH), Dave de Baar (MVV'58), Rick Bakker (Herovina), Kees van de Berg (HSSC'61), Sander Bergshoeff (SC Everstein), Wessel Bergshoeff (SC Everstein), Ben Boeijink (SVS'65), Robbin Boon (Asperen), Arjan van den Bosch (Beesd), Michel den Braber (Haaften), Kaj Brijder (Vuren), Akram Chahyd (Rhelico), Dominic Comerford (MVV'58), Matthijs Donker (Haaften), Sjoerd Dragstra (Rhelico), Rick Fierens (SC Everstein), Maikel Groenenberg (Asperen), Manuel van Haaren (Rhelico), Arne Hak (ASH), Arjan Hakkert (Tricht), Kylian Heemskerk (Rhelico), Jeffrey van der Heiden (Heukelum), Jorran Hekman (Rhelico), Maurits van Heusden (Leerdam Sport), Lars van Honk (Heukelum), Bastiaan van Horssen (Vuren), Mehdi Hoummani (Tricht), Hilko Huizinga (Rhelico), Hans Kroeze (Beesd), Jens Kroeze (Beesd), Gerwin het Lam (SC Everstein), Ruben Lambregts (Tricht), Juarth Leihitu (Leerdam Sport), Maarten Lievaart (Herovina), Luuk Monker (Tricht), Ramon Nieuwboer (Leerdam Sport), Sander Noom (Rhelico), Luke van Noord (ASH), Floris Rademaker (Rhelico), Joël Sanaky (WNC), Nehemia Sanaky (WNC), Ferdi Scheurwater (SVS'65), Kevin Snoek (Haaften), Victor Snoek (SC Everstein), Ferry Uittenbogaard (HSSC'61), Niek van Velzen (Haaften), Rick Verwolf (Rhelico), Damian Vogel (Vuren), Sjors Vonk (Vuren), Fabian van der Wel (Leerdam Sport), William van Woerkum (ASH), Ryan van Wijk (Vuren), Jelle van Zuijdam (Haaften), en Nick van der Zijden (Asperen) met 1 goal.

