KINDERDIJK • GIGA Molenlanden organiseert op woensdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur een prachtige wandeling langs werelderfgoed Kinderdijk. Samen met een begeleider wordt er ongeveer 5 kilometer over verharde wandelpaden gelopen langs de prachtige molens, dijken, opslagreservoirs en pompstations. Aan het einde van de wandeling kan men lekker opwarmen met een kopje warme chocolademelk.

Aanmelden kan tot en met 16 december via info@gigamolenlanden.nl. Vragen of meer informatie kan ook via 06-22810286 (Stan de Groot).

Er zijn een beperkt aantal parkeerplekken op de Nederwaard 1A in Kinderdijk. Kosten voor parkeren bedragen 5 euro per auto. De bus stopt aan de Molenkade in Kinderdijk. Deelname aan de wandeling is gratis. Na de wandeling kan men op eigen kosten een kijkje nemen in de molens.