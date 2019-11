NIEUWLAND • Zaterdag 23 november is er weer een bemoedigingszangavond in Dorpshuis Brandpunt in Nieuwland.

De Zanggroep Pro Deo, bestaande uit oud leden van zang- en muziekgroep Gideon, zal liederen met en voor bezoekers zingen. De toegang is gratis. Er zal in de pauze een collecte worden gehouden en de opbrengst is bedoeld om inwoners van Nieuwland die een bemoediging kunnen gebruiken te verrassen met een kleine attentie. Bezoekers kunnen op deze avond naam en adres in een daarvoor bestemde doos deponeren. In samenwerking met Stichting Dorpshuis Brandpunt worden de attenties bezorgd.

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Vooraf en in de pauze kan men onder het genot van een kopje koffie of thee alvast de sfeer proeven. Na afloop is er gelegenheid nog na te praten onder het genot van een drankje. Voor informatie: www.zanggroepprodeo.nl.