Diapresentatie Theo Jansen met bijzondere landschappen

SCHOONREWOERD • Theo Jansen verzorgt donderdag 6 februari in natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd een diapresentatie over unieke landschappen van China, Turkmenistan, Kirgizië en Binnen-Mongolië.

Turkmenistan, een land dat voor 80% uit woestijn bestaat. Deze 'Karakum' dat zwart zand betekent, kwam in de plaats van de zee die daar 30 miljoen jaar geleden aanwezig was. Het terugtrekken van het water, de sedimenten van de rivier Amu Darja uit de aangrenzende bergen en de winderosie hebben het oppervlak van de woestijn gevormd. In het noordwesten van Turkmenistan zijn canyons ontstaan als gevolg van uitslijting van de zachtere kalklagen.

Kirgizië

Kirgizië, een land dat voor 90% ruim 1.500 m boven zeeniveau ligt. Dit landschap heeft enkele 7000 meter hoge, besneeuwde toppen in het Tian Shan gebergte, de 'hemelse bergen'. In een dal, toch nog op 3000 m hoogte ligt het Son Kulmeer. Een van de grootste bergmeren van de wereld is het Issyk Kulmeer, het 'warme meer' omdat het nooit bevriest. Het land bezit diverse landschappen met een exceptioneel rijke biodiversiteit, verschillende types bos en unieke plantengemeenschappen.

Binnen-Mongolië

Binnen-Mongolië, een 'autonome' provincie in het noordwesten van China met een aantal bijzondere landschappen. Door erosie heeft het Danxiagebergte niet alleen unieke vormen, maar op sommige plekken ook prachtige kleuren gekregen. Niet voor niets is het gebergte uitgeroepen tot werelderfgoed. Verder zijn er de zandduinen in de Badan Jaran Desert die wel 500 m hoog kunnen zijn, met in de dalen veel zoutmeren.

De avond in De Schaapskooi (Overboiecop 15, Schoonrewoerd) begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een verloting gehouden om uit de kosten te komen. Meer informatie op www.natuurcentrum.nl .