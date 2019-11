Bezoekers restaurants enthousiast over streekproducten

REGIO • In de periode van dinsdag 15 oktober tot en met zondag 24 november stellen vier restaurants in het Groene Hart een aantrekkelijk 4-gangen menu samen waarin per gang één of meer streekproducten zijn verwerkt.

Zij kiezen deze producten uit het grote aanbod dat het Groene Hart voortbrengt. De gasten van de restaurants geven in de genoemde periode aan welke van de gepresenteerde producten hen het best bevalt.

De deelnemende restaurants zijn Brasserie Springer in Schoonhoven, Restaurant De Watergeus in Noorden, De Limonadefabriek in Streefkerk en Restaurant Jean Marie te Gouda.

Er zijn al een fors aantal stemmen uitgebracht door de etende klanten in de vier deelnemende restaurants. Ook noteerden we een aantal prachtige quotes zoals die van mevrouw Munster bijvoorbeeld: "Nog nooit eerder ijs gegeten van kaas (van Booij Kaasmakers uit Streefkerk, red.), zeker niet van komijnekaas, verrassend lekker! De combinatie met de wijnkeuze van De Limonadefabriek was perfect!"

Van klanten bij Jean Marie in Gouda: "Het is allemaal zo lekker, ik wil geen keuze maken". "Gans is moeilijk te bereiden, maar deze is heerlijk van smaak, smelt op de tong." En, "Puur en eerlijk in gedurfde combinaties".

Belangstellenden kunnen nog tot en met zondag 24 november van de Groene Hart menu's genieten en een stem uit brengen. Op 6 december zullen de chefs voor een professionele jury nog een keer hun door de gasten meest geroemde gerecht presenteren. De jury bepaalt vervolgens welk product zich het Groene Hart Streekproduct 2019 mag noemen.