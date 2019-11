Molenlanden onderzoekt mogelijkheden Slingelandse Plassen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden onderzoekt samen met een groep betrokkenen de mogelijkheden voor ontwikkeling en onderhoud van de Slingelandse Plassen.

Dat laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten in een raadsinformatiebrief. De gemeente heeft het gebied overgenomen van de provincie en in beheer gekregen, maar wil de exploitatie van het gebied overlaten aan anderen.

"Wij hebben partijen uitgenodigd voor de gebiedsontwikkeling op de voorwaarde dat men bereid is zelf te investeren in het gebied. Dit kan een financiële bijdrage, maar ook een bepaalde inspanning ('handjes') zijn", schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van Molenlanden.

Op 23 oktober heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden, waar iedereen zijn of haar ideeën kon spuien. De opbrengst van de eerste sessie wordt in een tweede bijeenkomst op 28 november aanstaande vertaald naar scenario's. Het doel van deze bijeenkomst is het toetsen van de haalbaarheid van initiatieven en het in beeld brengen van de mogelijke dilemma's. Op 12 december is een derde bijeenkomst gepland waarin de scenario's verder worden uitgewerkt.

Het college verwacht dat de resultaten van deze bijeenkomsten tot een voorstel zal leiden wat bsproken kan worden in de raadsvergadering van 14 januari 2020.