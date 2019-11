Beatrixziekenhuis ook beste ziekenhuis volgens Elsevier

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem behoort ook volgens Elsevier tot de beste ziekenhuizen van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek Beste Ziekenhuizen 2019 van Elsevier dat vandaag is verschenen.

Het eindoordeel van het onderzoek rust op twee pijlers: patiëntgerichtheid en medische zorg. Het Beatrixziekenhuis scoort maximaal op beide pijlers en presteert dan ook uitstekend. Samen met een ander ziekenhuis prijkt het Beatrixziekenhuis bovenaan de lijst.

Vorige week verscheen het Beatrixziekenhuis ook al op nummer 1 in de AD Ziekenhuis Top 100 in de categorie streekziekenhuizen. Het is een unieke prestatie dat een ziekenhuis zo consequent hoog scoort in beide ranglijsten.

Consequent optimale zorg

'Dit is het resultaat van heel hard werken en toegewijde inzet door onze medewerkers', zegt ziekenhuisdirecteur Anja Blonk. 'Eerder dit jaar ontving het ziekenhuis voor de tweede keer op rij het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI). Voor dit resultaat is het ziekenhuis volgens 's werelds strengste normen getoetst op kwaliteit en veiligheid van zorg.' Ook in de recente toetsing door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd het ziekenhuis zeer positief beoordeeld.

Anja Blonk vervolgt: 'Na het behalen van de eerste plek in de AD Ziekenhuis Top 100, is dit topresultaat in Elsevier de klap op de vuurpijl. Ik ben ongelooflijk trots op de medewerkers die gezamenlijk voor dit resultaat hebben gezorgd. Dat we meerdere jaren op een rij hoog scoren in deze toonaangevende ranglijsten, bewijst dat onze zorg in de volle breedte consequent dik in orde is.'

Onderzoek Elsevier

Elsevier heeft dit jaar 75 ziekenhuizen onder de loep genomen. Deze ziekenhuizen zijn op 556 indicatoren beoordeeld. De gegevens die Elsevier hiervoor gebruikt zijn de gegevens die ziekenhuizen verplicht openbaar maken en beschikbaar stellen aan onder meer de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Het eindoordeel van het onderzoek rust op twee pijlers: patiëntgerichtheid en medische zorg. Het Beatrixziekenhuis scoort maximaal op beide pijlers en presteert dan ook uitstekend.