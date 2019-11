Dertig kandidaten voor één koophuis

• 'De markt is krap op plekken waar de laatste jaren te weinig nieuwbouw is geweest.' (Foto: Stockfoto Andrey Popov)

REGIO • De woningmarkt staat onder druk, ook in de regio. In sommige dorpen komen er binnen enkele dagen 30 mensen af op één koopwoning. Makelaar Stefan Bahlman van Steef Makelaars uit Alblasserdam constateert dat in zijn regio vooral de huizenmarkt in Alblasserdam en Papendrecht onder druk staat.

Bahlman: "Ook in Oud-Alblas en Bleskensgraaf ervaren kopers wel stress. In Nieuw-Lekkerland is dat wat minder het geval. Makelaar Kees Kooyman van Kooyman Eigen Huis (met meerdere vestigingen in de regio): "De markt is krap op plekken waar de laatste jaren te weinig nieuwbouw is geweest: in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas, en Wijngaarden is het krap. Maar in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk is nog wel voldoende aanbod."

Oudere woning

Kooyman nuanceert: "Er zijn nog best vrijstaande woningen die een jaar te koop staan. Als een woning wat ouder is, wordt het lastiger. Het hangt af van onderhoud, ouderdom, prijs en ligging. Door de huidige rentestand is er veel bereikbaar voor veel mensen. Er is ook een tekort aan huurwoningen, maar niet overal. Over het algemeen kun je zeggen dat er een tekort is aan goede betaalbare redelijk nieuwe huurwoningen."

Starters

Bahlman bevestigt: "Starters hebben het momenteel lastig op de woningmarkt. Er is een gebrek aan betaalbare huurwoningen, hierdoor zijn starters genoodzaakt uit te wijken naar een koopwoning. Gelet op de lage rentestand is dit op zichzelf geen onverstandige keuze. Dit resulteert vanzelfsprekend in een hoge vraag en er is relatief weinig aanbod. Het gevolg is dat er veel druk komt te liggen op het bestaande aanbod in het prijssegment tussen de 180.000 en 280.000 euro maar ook daarboven."

Frustratie

In de dagelijkse praktijk ervaart Bahlman veel frustratie bij woningzoekenden die keer op keer achter het net vissen. Hij heeft begrip voor die frustratie. "Stel je eens voor dat je binnen een uur nadat een woning op social media beschikbaar komt al niet meer terecht kunt voor een bezichtiging. Samen met onze opdrachtgevers, de verkopers van een woning, kiezen wij in de meeste gevallen voor individuele bezichtigingen in plaats van een open huis. Het is voor kandidaat kopers prettig om aandacht te krijgen van de makelaar en bovendien maken zij een redelijke kans om de daadwerkelijke koper te worden."

Nieuwbouw nodig

"Verkoper en makelaar stemmen voorafgaand aan de verkoop meestal een limiet aan bezichtigingen af. Bij teveel bezichtigingen is het net een loterij en zakt bij velen de moed al in de schoenen. Dit alles geeft aan dat er hoognodig nieuwbouw nodig is in de regio. Er zijn voldoende initiatieven vanuit ondernemers, de bal ligt in veel gevallen bij de overheid. Er moet veel daadkrachtiger gehandeld worden door lokaal betrokken bestuurders."

Inschrijfprocedure

Uit de woorden van Bahlman blijkt dat kopers zich soms gek laten maken en meer gaan bieden dan de taxateur van de bank kan goedkeuren. Als meerdere mensen willen bieden, kiest Bahlman voor een inschrijfprocedure waarbij kandidaten eenmalig een beste bod mogen doen. In het starterssegment wordt regelmatig boven de vraagprijs verkocht. Met 'starterssegment' doelen makelaars op huizen in de prijsklasse van 180.000 tot 280.000 euro. Bahlman: "Maar we hebben ook starters die voor drie ton kopen. Dat zijn stellen die nog bij hun ouders wonen en samen in twee jaar een ton hebben kunnen sparen."

Strategie kopers

Kopers passen hun strategie aan: ze maken afspraken voor meer bezichtigingen dan ze daadwerkelijk willen doen, om niet achter het net te vissen. Bahlman: "Dit 'schieten met hagel' leidt met regelmaat tot het annuleren van bezichtigingen en zelfs het ontbinden van koopovereenkomsten, omdat men in eerste instantie te snel gehandeld heeft. Dit zet opnieuw een dikke streep onder de stress in de markt. De huidige marktomstandigheden zetten niet alleen kopers maar ook bedrijven zoals makelaars, bouwkundigen, hypotheekadviseurs onder hoge druk."

Uit de steden

Ook makelaar Ruben het Lam van Hofstede in Meerkerk ziet grote verschillen tussen dorpen. Zijn kantoor is actief in een regio die loopt van Groot-Ammers en Lexmond tot aan Hoornaar en Hoogblokland. Hij merkt dat kopers vanuit de grote steden naar de dorpen trekken, op zoek naar betaalbare woonruimte. "Je ziet daardoor dat huizen in Lexmond en Meerkerk prijziger worden. Bij de prijs speelt bereikbaarheid een rol. Meerkerk ligt langs de snelweg. Ook in Ameide worden woningen snel verkocht. Hoe verder een plaats van de grote steden vandaan ligt, hoe minder de druk op de huizenmarkt. Maar Nieuwpoort is weer heel populair door de uitstraling die het heeft. Dus het ligt aan meer factoren."

Verschil per wijk

Het Lam ziet dat woningen die 'instapklaar' zijn het snelst verkocht worden. "Ook vrijstaande huizen die helemaal af zijn gaan goed, maar minder snel. Gemiddeld genomen verkoop je een instapklare rijwoning binnen een maand, een vrijstaande woning binnen drie tot zes maanden. Maar er zijn veel uitzonderingen, afhankelijk van ligging, uitzicht, grootte en afwerking bijvoorbeeld. Het kan per wijk al verschillend zijn."

Minder verkocht

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lijken te bevestigen dat het aanbod op de huizenmarkt achter blijft bij de vraag. In de eerste negen maanden van 2019 zijn er bijna 2 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2018. De prijzen stegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in september 2019 ruim 40 procent hoger.

