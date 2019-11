Dierenambulance op De Kandelaar in Ameide

AMEIDE • Afgelopen vrijdag 8 oktober is de dierenambulance langs geweest in groep 7b van de school De Kandelaar in Ameide.

Mirthe Uittenbogaard had onlangs 107,66 euro opgehaald door lege flessen op te halen en klusjes te doen. Dit geld is afgelopen Paardenmarkt overhandigt aan Gerrit de Boom van de dierenambulance. Als dank kwam Gerrit en zijn collega langs om de klas van Mirthe wat meer te vertellen over het werk van de dierenambulance. Ook nam Gerrit een van zijn uilen mee.