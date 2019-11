CDA Vijfheerenlanden zet mantelzorgers in het zonnetje

VIJFHEERENLANDEN • CDA Vijfheerenlanden heeft op 8, 9 en 10 november drie fantastische mantelzorgers in het zonnetje gezet om op die manier stil te staan bij Dag van de Mantelzorg (10 november).

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er een heleboel mantelzorgers die vele uren per week voor iemand in hun omgeving zorgen, gecombineerd met een betaalde baan. Mantelzorgers doen hun werk in stilte, het is daarom goed dat hier aandacht aan wordt gegeven.

CDA VIjfheerenlanden wil waardering uitspreken voor al deze vele mantelzorgers in de Vijfheerenlanden. Dit hebben zij gedaan door op zoek te gaan naar drie geweldige mantelzorgers in de gemeente Vijfheerenlanden en deze mantelzorgers een dinerbon van 50 euro te geven van Mamma Mia (Vianen), De Ponthoeve (Vianen) en Het Kleine Brughuis (Meerkerk).

Op 8, 9 en 10 november zijn de drie dinerbonnen uitgereikt aan drie fantastische mantelzorgers: mevrouw de Vries, de heer Versluis en mevrouw Verweij.