Middeleeuwse kleding naaien in de Dorpskamer

SCHELLUINEN • Op vrijdagmiddag 22 november geeft Conny de Groot uit Sliedrecht vanaf 15.00 uur in de Dorpskamer in Schelluinen uitleg over het zelf maken van (middeleeuwse) kleding.

In verband met het 800-jarig bestaan van Schelluinen worden inwoners van het dorp opgeroepen om zich in kleding uit vroeger tijden te hullen. Deze bijeenkomst over het naaien van kleding naar een patroon uit de Middeleeuwen is een aanzet daartoe.

Conny de Groot heeft ervaring opgedaan met het naaien van middeleeuwse kleding bij de festiviteiten rond Sliedrecht 950 jaar in 2014. Zij verkleedde zich destijds als Sophia van Crayestein waarmee ze veel complimenten oogstte. Het naaien van kleding is helemaal niet moeilijk en Conny heeft hiervoor eventueel ook patronen beschikbaar. Ze gaat uitleggen hoe je dit het handigste aanpakt en geeft tips waarop je moet letten.

Mochten er mensen zijn die nog graag kijken naar kleding uit andere periodes dan is die mogelijkheid er ook. In dat geval graag even melden bij de Geschiedkundige vereniging via ambodehuizer@gmail.com.

Iedereen die belangstelling heeft voor het naaien van kleding is van harte welkom vanaf 15.00 uur in de Dorpskamer aan de Berkenlaan in Schelluinen.