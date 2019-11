Klusochtend bij de Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zaterdag 23 november is de jaarlijkse vrijwilligers klusochtend om het terrein van openluchtzwembad de Dompelaar in Groot-Ammers weer winterklaar te maken.

De Vrienden van de Dompelaar nodigen iedereen, jong en oud, van harte uit om mee te komen helpen. De activiteiten duren van 09.00 tot 12.00 uur. Tussendoor is er een gezellige pauze en na afloop een drankje en een kopje soep. Er moet vooral veel blad geruimd worden. Ook snoeien, goten leeg maken en de tuinen winterklaar maken staat op de planning. Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig. Dit kan via vrijwilliger@dompelaar.nl.