Molenlanden trapt Week van de Mantelzorg af met waarderingslunch

MOLENLANDEN • De Week van de Mantelzorg is op zaterdag 9 november in Molenlanden begonnen met een lunch in de Spil in Bleskensgraaf.

De komende week worden er diverse activiteiten gehouden voor mantelzorgers. Daarmee wil de gemeente Molenlanden hen in het zonnetje zetten. Het is de eerste keer dat de gemeente een week lang verschillende activiteiten gratis aanbiedt aan mantelzorgers.

Wethouder Lizanne Lanser: "Mantelzorgen doe je vaak zonder dat je er over nadenkt. Het komt op je pad en je doet het uit betrokkenheid. Maar dat het zo'n wissel trekt op je leven, dat besef je pas later. En daar staat de omgeving vaak ook niet bij stil. Daarom deze week voor deze mensen!"

Alle mantelzorgers

Alle in Molenlanden geregistreerde mantelzorgers (530 personen) hebben de flyer thuis ontvangen. De Week van de Mantelzorg is ook via andere media onder de aandacht gebracht. "We hebben 135 aanmeldingen ontvangen", meldt de gemeente over de Week van de Mantelzorg.

In trek

Vooral de lunch in De Spil die op zaterdag 9 november gehouden is, de creatieve workshops (bloemschikken en hout brandmerken), maar ook Achter de schermen bij de McDonalds Meerkerk/Hardinxveld-Giessendam en het boksen in Arkel zijn als activiteit in trek. Hierop hebben veel mantelzorgers ingeschreven.