Compleet aanbod van grafmonumenten bij Steenhouwerij Miali in Meerkerk

MEERKER • Een nieuw bedrijf met veel ervaring: dat is Steenhouwerij Miali in Meerkerk. Eigenaar Rick Miali en zijn medewerkers bieden een uitgebreid assortiment én alle mogelijke service bij de aankoop en het plaatsen van een grafmonument.

De tijd nemen voor klanten, ruimte geven voor emoties, hen met raad en daad terzijde staan; daar haalt Rick Miali elke dag voldoening uit. Het aanbieden van grafmonumenten is een beroep waarbij inlevingsvermogen en aanvoelen wat een klant wil van het grootste belang zijn. "Wij zijn er voor onze klanten, nemen hen alle zorgen uit handen. Het enige wat zij hoeven te doen is het uitkiezen. En ook daarin adviseren wij."

Dat adviseren gebeurt op basis van vele jaren ervaring. Zowel Rick Miali als zijn vij medewerkers bij Steenhouwerij Miali zijn al lange tijd actief in deze wereld. Op initiatief van Rick kwamen ze samen in dit nieuwe bedrijf. "De wens om voor mezelf te beginnen had ik al veel langer. De tijd was er nu rijp voor. Als ik hoor hoe druk mijn collega-bedrijven het hebben, dan is er zeker ruimte in de markt. En ik weet zeker dat we met ons uitgebreide assortiment en onze servicegerichte aanpak hier in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden in een behoefte zullen voorzien."

Showroom

Een deel van dat aanbod wordt gepresenteerd in de showroom aan de Houtstraat 1, waar Steenhouwerij Miali gevestigd is. In een aparte ruimte liggen ongeveer twintig grafmonumenten; langs de wanden zijn meerdere kleinere herdenkingstekens te vinden die op of bij grafstenen geplaatst kunnen worden.

"Daarnaast kunnen we alles in eigen huis op maat maken", vult Rick Miali aan. "We hebben alle kennis en apparatuur in eigen huis. Alleen het laseren besteden we nog uit."

Budgetlijn

Transparant werken, daar tekenen ze bij Steenhouwerij Miali voor. De prijzen van de grafmonumenten staan er gewoon bij. "Voor iedere portemonnee hebben wij een geschikte steen. Binnen enkele weken breiden we uit met een budgetlijn. Dezelfde kwaliteit, maar met iets dunner marmer. Wij doen er alles aan om een grafmonument helemaal naar de wens van de klant te maken, zowel qua uitvoering als qua prijs."

Want dat is de drive van de Meerkerkse ondernemer: mensen die in een moeilijke en verdrietige periode in hun leven zitten bijstaan en hun van dienst zijn. "Natuurlijk, we verdienen er ook onze boterham mee. Maar ik vind het heel mooi dat ik met mijn werk iets voor nabestaanden kan betekenen, dat ik een deel van alles wat er bij een begrafenis komt kijken uit handen kan nemen."