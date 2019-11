Lokker: 'Drie gemeentehuizen is geldverspilling'

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden moet nadenken over centrale huisvesting van het ambtelijk apparaat. Die oproep doet vertrekkend waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker in een afscheidsinterview met Het Kontakt.

"Het feit dat ambtenaren momenteel moeten werken op drie verschillende locaties is niet bevorderlijk om echt teamwerk tot stand te brengen. Het is verspilling van geld, van menselijke energie en van creativiteit. Je wilt niet weten hoeveel er eigenlijk gereisd wordt. Het is gewoon een rondreizend circus. Het geld zou beter besteed kunnen worden aan de toekomst van Vijfheerenlanden."

Lokker vindt dat de raad na moet denken over nieuwbouw of verbouw van één van de huidige gemeentehuizen. "Een mooi voorbeeld is het vernieuwde gemeentehuis van Woerden. Het oude gebouw is daar helemaal gestript. Alleen de fundamenten en dragende pilaren bleven overeind staan. Het nieuwe gemeentehuis wat daaruit is voortgekomen is fantastisch: een mooi transparant en uitnodigend gebouw."

Volgens Lokker moet precies hetzelfde ook mogelijk zijn met het stadskantoor in Leerdam. "Je hebt daar een groot plein, dus je kunt ook nog een mooie uitbouw maken met een prachtige glazen wand. Je kunt het gebouw van de ABN AMRO Bank erbij betrekken en daar zelfs nog een verdieping opzetten. Dit is de plek met de meeste ruimte en bovendien het meest kosteneffectief. Ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat de exploitatiekosten van dit vernieuwde gemeentehuis lager zijn dan de optelsom van kosten van de huidige drie gebouwen. En dan heb ik het nog niet eens over het werkplezier en het genot voor de ambtenaren om niet meer van de ene naar de andere plek te hoeven verkassen."