Gemeente Molenlanden vreest overlast als Wantijbrug afgesloten wordt

MOLENLANDEN/DORDRECHT • De gemeente Molenlanden vreest ernstige verkeersproblemen wanneer de Wantijbrug in Dordrecht afgesloten wordt voor een grote renovatie.

Vanaf 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug in de N3 en gaat de brug voor tweeërnhalve maand dicht. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden. Vanwege de veiligheid mag er tijdens het werk geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug.

"We verwachten forse verkeershinder in en rond Dordrecht en Papendrecht als gevolg van de afsluiting", meldt de gemeente Molenlanden. "Deze verkeershinder zal zijn uitstraling hebben richting ons gebied."

Er is uitgebreid gesproken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio over mogelijke alternatieven. Daaruit bleek dat alleen bij volledige afsluiting van de brug de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 gegarandeerd kunnen worden. "Daarom is er geen andere optie dan volledige afsluiting, hoe vervelend ook", aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.

Het ministerie onderkent dat onze regio veel overlast gaat ondervinden en heeft geld vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeenten Dordrecht en Papendrecht en Rijkswaterstaat bereiden de maatregelen nu voor, waarbij Molenlanden nog nader wordt betrokken. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van verkeerslichten, inzet van extra bussen en verschillende fietsacties.

"Maar ook met deze maatregelen wordt het erg druk. Daarom moeten we ook een beroep doen op onze inwoners en ondernemers om vooral met het openbaar vervoer of op de fiets naar Dordrecht te gaan. Of buiten de spits te reizen. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat voorzieningen in de Drechtsteden, zoals ziekenhuizen en scholen, zo goed mogelijk bereikbaar blijven."

Vanuit Rijkswaterstaat en de Drechtsteden zullen over de afsluiting, omleidingen en alternatieven persberichten worden verzonden.