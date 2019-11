Theo Segers, burgemeester Staphorst, voorgedragen als nieuwe burgemeester Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeenteraad heeft besloten om Theo Segers voor te dragen voor de benoeming tot burgemeester van Molenlanden. Segers (ChristenUnie) is momenteel burgemeester van de gemeente Staphorst.

Bert Snoek, voorzitter van de vertrouwenscommissie maakte dit op 7 november bekend tijdens een bijzondere raadsvergadering. De nieuwe burgemeester is de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Molenlanden en opvolger van waarnemend burgemeester Dirk van der Borg.

Eind vorig jaar maakte Van der Borg bekend zich niet kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Molenlanden.

Doortastend

De raad ziet in Theo Segers een burgemeester die past bij Molenlanden. 'Een betrokken burgervader die deel wil nemen aan de Molenlandse samenleving, betrokken wil zijn bij inwoners en bij wat zij belangrijk vinden', meldt de gemeente in een persbericht. 'Theo Segers is ook een krachtige en moderne bestuurder die indien nodig doortastend optreedt.'

Bert Snoek, voorzitter van de vertrouwenscommissie: "Hij is een warme persoonlijkheid die mensen met elkaar weet te verbinden. Met zijn netwerk en ruime bestuurlijke ervaring weet hij de belangen van Molenlanden in regionale en landelijke samenwerkingen prima te behartigen. Wij denken dat hij zich snel thuis zal voelen in Molenlanden en ons verder helpt om een ambitieuze en moderne gemeente te zijn die in verbinding staat met de samenleving."

Verheugd

Theo Segers reageerde telefonisch verheugd op zijn benoeming. "Ik ben ontzettend verrast, het was een heel spannende dag. Ik kijk er ontzettend naar uit om burgemeester te worden van Molenlanden. Een prachtige polder, een rijke geschiedenis, bijzonder hartelijke mensen en een innovatieve gemeente; een eer om daar burgemeester te mogen zijn."

Daarnaast gaf hij aan ernaar uit te kijken terug te keren naar Zuid-Holland, zijn geboortegrond. "Mijn familie, onder wie mijn kleinkinderen, wonen daar. Ook mijn vrouw kijkt er daarom enorm naar uit om naar Molenlanden te gaan. Het zal de laatste stap in mijn arbeidzame leven zijn."

Staphorst

Theo Segers woont in Staphorst en is sinds 2015 burgemeester van die gemeente. Daarvoor was hij onder andere directeur-bestuurder van de stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in de Krimpenerwaard.

'Zijn ervaring als burgemeester, onder andere op het gebied van regionale samenwerking, coachend voorzitterschap en openbare orde en veiligheid sluiten goed aan bij de behoefte van Molenlanden. Theo Segers ziet er naar uit om kennis te maken met inwoners en ondernemers van de gemeente.'

Voorbereiding

De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 12 juni 2019 is aangeboden aan de commissaris van de Koning. Om te komen tot een profielschets konden Molenlanders via een enquête en tijdens een gespreksavond aangeven welke eigenschappen zij van belang vinden.

Benoemingsbesluit

De volgende stap is dat de voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning. De minister draagt de kandidaat vervolgens voor aan de Koning. Zodra het benoemingsbesluit is ondertekend, is de benoeming definitief. De verwachting is dat Theo Segers op 13 januari 2020 wordt geïnstalleerd.