Sloop eerste gedeelte Betondak in Arkel van start; werkzaamheden nemen maanden in beslag

ARKEL • De voorbereidende werkzaamheden om te beginnen met de sloop van een deel van Betondak in Arkel zijn van start gegaan; de werkzaamheden om dit eerste deel af te breken zullen tot en met maart duren.

Dat stelt een woordvoerder namens de eigenaar, de Van Nieuwpoort Groep. "We zijn nu van start gegaan met fase A. Het gaat daarbij om een ongeveer een derde deel van het complex, het noordelijkste gedeelte. Naast het slopen van de opstallen wordt ook de fundering verwijderd en moet op een klein aantal plekken de bodem gesaneerd worden."

In deze eerste fase gaat het nog puur om afbreken. Daarna komt de volgende stap in beeld: het bouwen van woningen en wellicht onderkomen voor lichte bedrijvigheid op het terrein. "Dat gaat gefaseerd. We hebben ruimte om ongeveer 25 woningen per jaar te bouwen. Eerst zal het terrein opgehoogd worden met zand en grond en zal dat geruime tijd moeten zetten. We zijn zeker ruim een jaar verder voordat dit deel van Betondak echt bouwrijp is."