Voor einde van het jaar duidelijkheid over haalbaarheid Bleskensgraaf West

BLESKENSGRAAF • Voor je jaarwisseling wil het gemeentebestuur van Molenlanden duidelijk hebben of binnen de randvoorwaarden woningbouwproject Bleskensgraaf West gerealiseerd kan worden.

Dat meldt een woordvoerder van het college. 'Voor de haalbaarheid zijn drie zaken van essentieel belang. In de eerste plaats is dat een afspraak met de grondeigenaren dat we dit haalbaarheidsonderzoek mede op hun grond gaan uitvoeren. Als dat akkoord is, dan is op het op de tweede plaats van belang om van de provincie een planologisch akkoord te krijgen en met elkaar vast te stellen welke voorwaarden daarbij gelden.'

Tot slot is het vervolgens van doorslaggevend belang of er binnen deze randvoorwaarden een plan ontworpen kan worden waarvoor de handen van de inwoners van Bleskensgraaf, de grondeigenaren en de gemeente op elkaar gaan. 'Over dit laatste verwachten we voor de jaarwisseling duidelijkheid te hebben.'

Provincie

De afspraken met de grondeigenaren zijn gemaakt. Bij de provincie is tijdens het regulier overleg Bleskensgraaf West ook al op tafel gekomen, zo laat een woordvoerder van de provincie weten. 'Formeel is er nog steeds geen plan aan ons voorgelegd. Wel heeft de gemeente tijdens een overleg toegelicht welk traject er in Bleskensgraaf loopt. Dit betreft het ontwikkelen van een ruimtelijke visie voor de kern. Een concrete uitwerking in bijvoorbeeld bestemmingsplannen is (kennelijk) op dit moment nog niet aan de orde.'