Vijfheerenlanden herdenkt bevrijding met Lichtkunstwerk

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden herdenkt 75 jaar bevrijding met het tijdelijk plaatsen van enkele delen van het nationale lichtkunstwerk 'Levenslicht'.

Het kunstwerk, dat is ontwikkeld door Daan Roosegaarde, bestaat uit 104.000 lichtstenen. Dit aantal symboliseert het aantal Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, waaronder ook slachtoffers uit de gemeente Vijfheerenlanden. Na de nationale onthulling worden één of meerdere lichtstenen, ter herdenking, tijdelijk in de gemeente geplaatst. In het donker lichten de herdenkingsstenen op.

De stenen 'ademen' in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Volgens Daan Roosegaarde vraagt het tijdelijke kunstwerk om participatie: "Jij bent onderdeel van het verhaal."

Optocht

Op 5 mei 2020 organiseert de gemeente, in samenwerking met Arie Kooijman, een optocht van 70 militaire voertuigen die door de gemeente Vijfheerenlanden rijdt. "De polygoonbeelden en foto's van de bevrijding van ons land kent iedereen", schrijft de gemeente op haar website. "Zwaaiende, feestende mensen, blije gezichten en colonnes legervoertuigen die door de straten rijden als teken van vrijheid. Deze sfeer willen we op 5 mei 2020 proberen terug te brengen in onze gemeente."

Ideeën

De gemeente roept inwoners, ondernemers en vrijwilligers van verenigingen en stichtingen om zich aan te sluiten bij de herdenkingsactiviteiten. Bijvoorbeeld door het organiseren van een vrijheidsmaaltijd, tentoonstelling, lezing, bevrijdingsfeest of het ophalen van het bevrijdingsvuur. "Er is van alles te bedenken", aldus de gemeente. "Door al deze initiatieven blijven verhalen over de Tweede Wereldoorlog verteld en vieren we met elkaar de vrijheid."

Ideeën kunnen worden doorgegeven via wijkambassadeurs@vijfheerenlanden.nl.

Meer informatie op de website vijfheerenlanden.nl/75jaarvrijheid.