Beatrixziekenhuis weer op één in AD Ziekenhuis Top 100

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem staat op nummer één in de categorie streekziekenhuizen in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100.

Al vijf jaar op rij behoort het Beatrixziekenhuis tot de beste ziekenhuizen van Nederland en staat het in de top 2 van deze ranglijst. Het ziekenhuis staat nu voor de derde keer op één. Uniek, want geen ander ziekenhuis scoorde zo consequent zo hoog.

De Top 100 geeft jaarlijks inzicht in de kwaliteiten van ziekenhuizen en daagt continu uit tot verbetering. Algemeen Dagblad stelt deze ranglijst jaarlijks vast op basis van 33 criteria; ieder jaar wegen daarin andere zorgindicatoren mee. De gegevens die AD gebruikt zijn de gegevens die ziekenhuizen verplicht openbaar maken en beschikbaar stellen aan onder meer de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Het Beatrixziekenhuis staat al vijf jaar achtereen in de top 2 van beste ziekenhuizen: ongeacht welke indicatoren gewogen worden. Dat is belangrijk nieuws voor de patiënt, want een eenmalige uitschieter in deze lijst hoeft niets te zeggen over de specifieke zorg die een bepaalde patiënt nodig heeft. Door consequent goed te scoren op alle fronten, bewijst het Beatrixziekenhuis dat de medische en verpleegkundige zorg in de volle breedte op orde is.

Toegewijde zorgverleners

Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis: "Ik ben heel erg blij en trots dat we al vijf jaar op rij in de top twee staan, want dat zegt vooral iets over onze constante kwaliteit. Die kwaliteit is een onderwerp waar we continu aan werken met onze medewerkers. Deze overwinning komt dan ook alle medewerkers toe, want het is echt hun verdienste. De zorg die wij bieden is laagdrempelig, betrokken, persoonlijk. Die persoonlijke en warme zorg is de basis van al ons handelen. Het zijn in het hele land spannende tijden in de gezondheidszorg, kijk wat er speelt rondom bijvoorbeeld de CAO-onderhandelingen. Toch zien we iedere dag dat de inzet en de liefdevolle zorg voor patiënten hier op het hoogst haalbare niveau blijven. Dat zegt veel, vind ik, over hoe toegewijd onze zorgverleners zijn."

Innovatieve zorg

Het Beatrixziekenhuis onderscheidt zich niet alleen van andere zorginstellingen door de toewijding en loyaliteit van het personeel. Onder de titel Kwaliteit als Medicijn werkt het ziekenhuis samen met huisartsen in de regio en zorgverzekeraar VGZ aan het verbeteren van de zorg in combinatie met het drukken van zorgkosten. De tientallen kleinschalige en grotere projecten die onder kwaliteit als medicijn vallen, hebben ertoe geleid dat de zorgkosten per individuele patiënt in het verzorgingsgebied van het Beatrixziekenhuis de laagste in het hele land zijn.

"Deze artsen voeren een revolutie aan', kopte de Volkskrant vorig jaar nog over artsen Chabot en Oosterhof, beiden werkzaam in het Beatrixziekenhuis en beiden nauw betrokken bij Kwaliteit als Medicijn. Ook Jeroen Pauw sprak in zijn talkshow over een revolutie in de zorg die bijna te mooi is om waar te zijn. Neuroloog en voorzitter van de medische staf Robert Chabot: 'Vijf jaar geleden zijn wij gekomen op een antwoord op de alsmaar stijgende zorgkosten. Onze gedachte: patiënten moeten de best mogelijk zorg krijgen, en die zorg moet worden verleend op de plek of bij de zorgverlener die zich daar het beste voor leent."

"Vaak is dat niet in het ziekenhuis, maar bij de huisarts of gewoon thuis. Dat druist volledig in tegen alles wat logisch is voor een ziekenhuis: er is namelijk van oudsher vanuit financieringsoogpunt een prikkel om in een ziekenhuis zo veel mogelijk patiënten te zien en te behandelen. Wij doorbreken dat nu met tientallen projecten waarbij huisartsen, maar ook andere zorgverleners in de regio een andere en grotere rol toebedeeld krijgen. Het ziekenhuis blijft essentieel voor complexere zorg, onderzoeken en behandelingen, maar heeft ook in een nieuwe rol als coach en opleider voor bijvoorbeeld huisartsen."