Annette Bakker presenteert haar eerste boek 'Ik houd je vast' in De Burgemeester

BLESKENSGRAAF/WIJNGAARDEN • Uit handen van Mirjam van der Vegt nam Annette Bakker uit Wijngaarden dinsdag het eerste exemplaar van haar boek 'Ik houd je vast' in ontvangst.

Door je baby of peuter vast te houden je liefde overdragen en zo een band opbouwen; het is van levensbelang. Dat benadrukt Annette Bakker in 'Ik houd je vast'. Haar boek bevat praktische handvatten en tips, afgewisseld met foto's en het vroeggeboorteverhaal van haar zoon Daniël.

Mirjam van der Vegt was als schrijfcoach en uitgever nauw betrokken bij het schrijfproces. "Na de eerste ontmoeting wist ik al dat Annette potentie had om het boek te schrijven. Ze was bereid om zorgvuldig gekozen woorden en zinnen te schrappen, in de schrijfwereld bekend als 'kill your darlings'."

Boekhandels

Dat het resultaat er mag zijn, bleek ook uit de reactie van de eerste lezer. "Je neemt je lezer mee in je persoonlijk verhaal en je geeft op een bijzondere manier taal aan de diepte van je gevoel op die momenten die zich nauwelijks in woorden laten vangen."

'Ik houd je vast' is verkrijgbaar bij Annette Bakker zelf, in boekhandels en via onder meer bol.com en www.boekenwereld.com/annette-bakker-ik-houd-je-vast.

Een interview met de schrijfster uit Wijngaarden staat donderdag 7 november in Het Kontakt.