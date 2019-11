Lood aangetroffen in volkstuinen Nieuw-Lekkerland, maar geen reden tot paniek

NIEUW-LEKKERLAND • In de bodem van de volkstuinen in de omgeving van de Venuslaan in Nieuw-Lekkerland is een lichte concentratie lood aangetroffen. Volgens de gemeente Molenlanden is er geen reden tot paniek. Wel is het verstandig zelfgekweekte groenten en fruit voor het opeten af te spoelen en de handen te wassen na het tuinieren of buitenspelen.

Bij onderhouds(reinigings)werkzaamheden aan een hoogspanningsmast ter hoogte van de Venuslaan in Nieuw-Lekkerland zijn afgelopen voorjaar verfresten naar beneden gekomen. Omdat oude verf schadelijke stoffen kan bevatten, is een onderzoek uitgevoerd door Tennet, de eigenaar van de mast(en). Conclusie: geen schadelijke stoffen aanwezig.

Verwaarloosbaar

Wel werden dit najaar nog meer verfresten aangetroffen. Reden voor de gemeenten Molenlanden een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Uit dit onderzoek bleek dat de verfresten wel schadelijke stoffen bevatten: lage concentraties zink, chroom, chroom VI en lood. Door het wassen van handen en afspoelen van groenten is de kans verwaarloosbaar dat gebruikers van de volkstuinen verfdeeltjes binnen krijgen.

Lood

Bodemmonsters in diverse volkstuinen vlakbij de mast hebben uitgewezen dat de grond licht verontreinigd is met lood en plaatselijk ook met molybdeen en zink. De verontreininging is níet veroorzaakt door van de mast afkomstige verfresten. Bodemverontreinigingen door lood komen in de regio vaker voor, omdat lood in het verleden vaak werd gebruikt in onder meer werkplaatsen, industrie en havens.

De volkstuinders en de omwonenden zijn geïnformeerd over de resultaten van het bodemonderzoek. Lood kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van vooral jonge kinderen; het binnenkrijgen van lood moet dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen.

Controle

De eigenaar van de hoogspanningsmast is op de vingers getikt naar aanleiding van de vallende verfresten; er moet voor gezorgd worden dat dit niet nogmaals gebeurt. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal hierop controleren.