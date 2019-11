Wim Groeneweg wordt waarnemend burgemeester in Oudewater

VIANEN/OUDEWATER • Wim Groeneweg is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Oudewater. Hij zal op 13 november worden beëdigd en geïnstalleerd.

De burgemeestersvacature in Oudewater is ontstaan door het aanstaande vertrek van burgemeester Pieter Verhoeve naar Gouda.

Groeneweg was vanaf 2011 burgemeester van de gemeente Vianen, totdat deze gemeente afgelopen januari opging in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Eerder was hij achtereenvolgens wethouder (2003 -2010) en raadslid voor het CDA in Woerden. Van 1997 tot 2003 zat Groeneweg in het Dagelijks Bestuur van Politievakorganisatie ACP in Leusden en van 1991 tot 1996 was hij (regio)bestuurder van het CNV.

Procedure nieuwe burgemeester

De komende maanden start de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Oudewater. De gemeenteraad stelt op korte termijn een profielschets op om een nieuwe vaste burgemeester te zoeken. Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester van Oudewater voor de zomervakantie worden benoemd.

Groeneweg was de afgelopen werkzaam als buschauffeur.