Raad akkoord met extra subsidie voor SIMAV

MOLENLANDEN • De raadsleden van Molenlanden hebben dinsdag 5 november ingestemd met het verstrekken van een eenmalige extra subsidie aan Molenstichting SIMAV. Het gaat om 100.000 euro.

Dit is een aanvulling op de reguliere jaarlijkse subsidie van 34.123 euro. De stichting heeft het geld nodig voor het onderhoud van de molens.

Toekomstvisie

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) vroeg zich nog wel af of andere stichtingen hierdoor ook rechten kunnen doen gelden op extra subsidie. Mario de Lijster (Doe Mee) plaatste een kritische kanttekening: "We missen een toekomstvisie van de SIMAV met betrekking tot het genereren van andere inkomstenbronnen."

Samenwerken

Bert Snoek (VVD) vond dat de SIMAV en de SWEK maar eens meer samen moeten gaan werken. "Zou het niet meer dan logisch zijn dat beide organisaties elkaar weten te vinden?"

Noodzakelijk onderhoud

Wethouder Johan Quik legde uit: "De SIMAV moet noodzakelijk onderhoud doen. Als we nu geld geven, zorgen we ervoor dat we straks niet met hogere kosten zitten om dingen te herstellen. Over de vraag of er andere inkomstenbronnen zijn die ze kunnen aanboren gaan we met de SIMAV in gesprek. En samenwerking tussen SIMAV en SWEK, dat moet op basis van vrijwilligheid. Daar ligt wel een deel van de oplossing."