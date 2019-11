Molenlanden stuurt provincie brief over stikstofprobleem

• Boerenprotest in de Alblasserwaard in verband met de aanpak van het stikstofprobleem. (Foto: Sonja)

MOLENLANDEN • Agrarische ondernemers en bouwers in de gemeente Molenlanden voelen zich miskend door de landelijke en provinciale overheid. Dat stellen de raad en burgemeester en wethouders van Molenlanden in een brief aan de provincie, naar aanleiding van maatregelen op het gebied van stikstof en PFAS.

In de brief schrijven zij: 'Boeren, bouwers en grondverzetters in de gemeente Molenlanden worden geraakt door de manier waarop de provinciale en landelijke overheid met hun rechten omgaat. Ze zijn geraakt door de stikstof- en PFAS problematiek en door de ontstane onzekerheid en impact die deze problematiek heeft op het dagelijks leven.'

Herstel vertrouwen

De gemeente vraagt de provincie te gaan werken aan herstel van vertrouwen. 'Dat kan niet als verleende vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming worden ingetrokken', schrijven raad en college. 'De effecten die ontstaan als kapitaalkrachtige bedrijven uit het stedelijk gebied in staat worden gesteld om stikstofruimte te kopen van boeren uit de Alblasserwaard, is desastreus voor de leefbaarheid in onze polder.'

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 5 november lichtte Jan Arie Koorevaar (CDA) toe: "Het kan zomaar zijn dat Pernis extra stikstofruimte nodig heeft en dat die hier in de Alblasserwaard wordt weggetrokken."

Drempelwaarden verhogen

Molenlanden stelt voor de drempelwaarden voor PFAS en stikstof te verhogen. 'Voor de leefbaarheid van ons gebied is het van het grootste belang dat er een drempelwaarde wordt ingesteld zodat beperkt emissie activiteiten weer kunnen worden toegelaten, zoals kleine bouwprojecten', vermeldt de brief.

Volksgezondheid

Leo Timmer (CU) maakte nog wel een kanttekening bij het schrijven aan de provincie. "Volksgezondheid vinden wij ook belangrijk. Er wordt nu heel sterk ingezet op bouwers en boeren."

Koorevaar reageerde dat het gaat om een weging van belangen. "We geven nu aan: het is urgent. We lossen het nu niet op. In de oplossingsrichting moeten we een goede afweging maken."