Kinderen leren veilig omgaan met zwaar landbouwverkeer

BLESKENSGRAAF • Op vrijdag 8 november en dinsdag 12 november gaan leerlingen uit Molenlanden aan de slag met verkeerseducatie op het gebied van landbouwvoertuigen. Dit gebeurt op het Melkwegplein voor het praktijkgedeelte en voor het theorie gedeelte bij Fa. Jongeneel aan de Manmakerweg 6 in Bleskensgraaf. Kinderen krijgen educatie op basis van het lesproject 'Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer' (VOMOL). De start is om 8.45 uur en het einde van de laatste les is om 15.00 uur.

314 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in Molenlanden krijgen voorlichting over hoe zij zich het beste kunnen gedragen rondom grote opvallende voertuigen die zij op de weg kunnen tegenkomen. Met een scala aan grote, imposante landbouwvoertuigen kunnen de kinderen zien hoe 'groot en klein' landbouwverkeer goed samen kunnen gaan. De gemeente Molenlanden heeft veel te maken met grote voertuigen in combinatie met kinderen die op de fiets naar school gaan.

De basisschoolleerlingen krijgen theorie en praktijk voorlichting over opvallend landbouwverkeer van leerlingen van een agrarische mbo-opleiding. Onder begeleiding van een VOMOL-docent laten de jonge chauffeurs van deze voertuigen de leerlingen ervaren waarom zij afstand moeten houden van deze grote voertuigen en wat een chauffeur van zo'n groot voertuig wel en niet kan zien. Een VOMOL-docent sluit het geheel af met een evaluatie les. Met deze aanpak worden twee groepen jonge verkeersdeelnemers bereikt: kinderen die leren om alleen het verkeer in te gaan en beginnende bestuurders van grote landbouwvoertuigen.

Samenwerken

De gemeente Molenlanden werkt samen met haar regionale partners op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij wordt gewerkt volgens het motto: 'Alblasserwaard-Vijfheerenlanden maak een punt van nul verkeersslachtoffers'. Loonbedrijven uit de regio stellen voertuigen beschikbaar. Daarmee wordt ook de loonwerksector betrokken bij het project.