Vrijspelen woningen voorwaarde voor arbeidsmigranten op camping

MOLENLANDEN • De beheerder van camping De Put in Ottoland moet kunnen aantonen dat er, dankzij de door hem te realiseren chalets voor arbeidsmigranten, woningen vrijkomen die nu door deze doelgroep worden bewoond. Dat vindt een meerderheid van de raadsleden in Molenlanden.

De raad besprak het onderwerp dinsdagavond 5 november en zal er op dinsdag 26 november een besluit over nemen. De ChristenUnie overweegt te komen met een amendement op het collegevoorstel betreffende De Put.

Amendement

Pieter van Bruggen (CU): "We wilden de vestiging van 120 arbeidsmigranten toestaan vanwege de voorwaarde dat woningen worden vrijgespeeld. Nu blijkt dat dit pas geldt bij de uitbreiding naar maximaal 210 plaatsen. We overwegen een amendement in te dienen om dat criterium toe te voegen." Van Bruggen kreeg bijval van een meerderheid van de raad.

Parkeerplaatsen

De raadsleden vragen zich verder onder andere af wat de komst van arbeidsmigranten betekent voor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Wethouder Arco Bikker vertelde dat de beheerder moet zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op zijn eigen terrein.

Maximaal vijftig

Doe Mee sprak zich bij monde van Berend Buddingh duidelijk uit tegen de komst van 120 arbeidsmigranten. "Wij vinden dat er maximaal vijftig op één locatie mogen wonen", aldus Buddingh. "En wie gaat controleren of de eigenaar doet wat er afgesproken wordt als het gaat over registratie en een nachtregister (dat inzicht geeft in wie zich op het terrein bevindt, in verband met mogelijke calamiteiten, red.)?"

Ook een zorg van de raad is of lokale ondernemers wel voordeel zullen hebben van de komst van arbeidsmigranten. Bikker: "We kunnen niet vastleggen dat aankopen bij lokale ondernemers gedaan moeten worden. We hebben het over een intentie en zullen het bij onze evaluatie de revue laten passeren. Dit kun je niet als voorwaarde opleggen."

Vergunning is tijdelijk

Wethouder Bikker wees er in zijn reactie verder op dat beheerder Hans Kramer een tijdelijke vergunning krijgt, voor vijf jaar. Tussentijds wordt geëvalueerd. "De ondernemer moet zijn best doen, anders kan hij verlenging op zijn buik schrijven."

Provincie

Bikker vertelde ook dat nog onzeker is of de provincie het plan gaat goedkeuren. "Maar we verwachten hierover geen grote strubbelingen met de provincie."

Ruimte voor recreanten

De raad uitte ook zorgen over de beschikbaarheid van ruimte voor recreanten. Die mogen niet worden verdrongen. Bikker stelde de raadsleden gerust. "De plekken die we in het plan hebben gereserveerd voor recreatie, moeten ook blijven voor recreatie. Ik kan me voorstellen dat u dat als kader meegeeft."

Wietse Blok (SGP) deed nog een voorstel voor het aanstellen van een klachtencontactfunctionaris voor de toekomstige buitenlandse bewoners van De Put. Eerder had Jonette Korevaar (CDA) het idee ook al geopperd. Blok: "Is het een idee om bij de gemeente iemand te benoemen die de taal spreekt van de arbeidsmigranten, in verband met mogelijke uitbuiting?" Blok kreeg bijval van Paul Verschoor (Progressief Molenlanden).

Het onderwerp komt terug in de besluitvormende raad van dinsdag 26 november.