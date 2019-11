Tip Molenlanden: weinig steun voor vloekverbod en sluitingstijden terrassen op zondag

MOLENLANDEN • Zowel het vloekverbod als de beperking van de openingstijden van terrassen op zondag kan op op weinig steun van de Molenlanders rekenen.

Dat is de uitkomst van een enquête onder het burgerpanel van de enquête van Tip Molenlanden, waaraan 826 inwoners meededen. Met het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad om terrassen op zondag pas om 12.00 uur te openen en in plaats van om 0.00 om 23.00 uur te sluiten is 72 procent het (zeer) mee oneens. Neutraal is negen procent, terwijl negentien procent het hiermee (zeer) mee eens is.

Het besluit, dat verankerd werd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), leidde tot de nodige commotie. Opvallend is dat het college zeker niet van zins is om het te handhaven. Zo stelde burgemeester Van der Borg onlangs: "Als iemand puur op basis van de APV aandringt op handhaven, dan zullen we daar niets mee doen."

Toeristen

De reacties van degenen die het er niet mee eens zijn, laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Meerdere panelleden stellen dat dit meer kwaad dan goed doet, met name voor de aantrekkingskracht voor toeristen. 'Als je de toeristische ontwikkeling van de gemeente Molenlanden wilt tegenwerken is dit een prima methode. Opnieuw wordt Molenlanden op de kaart gezet als extreem fundamentalistische gemeente.' En: 'Er zijn al zeer zeer weinig mogelijkheden in de Alblasserwaard om ergens wat te drinken. Als dan ook de terrassen nog dicht zijn op zondagmorgen, zie je helemaal geen toerist meer.'

Uiteraard zijn er ook voorstanders. Zij brengen onder meer het belang van zondagsrust naar voren. 'We hebben een rustmoment in de week nodig, een oplaadmoment. Nu lijkt zondagsrust voor sommigen wel een soort van beknelling, maar men kan beter blij zijn dat we niet zeven dagen per week als een slaaf moeten werken. Laten we zuinig zijn op die publieke rustdag in de week.'

Vloekverbod

Wat betreft het vloekverbod in de APV is een groter deel van de panelleden (zeer) positief: 29 procent. Neutraal is zestien procent en (zeer) negatief is 54 procent. Ook bij het vloekverbod geldt dat handhaven niet het doel is, maar juist het moreel appèl. 'Belangrijk om als gemeente te laten zien waar de grenzen liggen wat we uit willen stralen', zo laat één van de inwoners weten. En: 'Met vloeken kwets je mensen en daarom ben ik er wel voorstander van. Wordt het niet gehandhaafd, dan gaat er in elk geval een signaal van uit.' De tegenstanders zijn desondanks in de meerderheid. 'Ook dit hoort bij vrijheid van meningsuiting. Vloeken is niet goed en keur dat af, maar een verbod gaat mij echt te ver.'

Burgemeester Dirk van der Borg liet eerder ook weten zo'n moreel appèl niet thuishoort in de APV. Eén van de inwoners laat weten het met hem eens te zijn. 'Je moet in de APV geen regels opnemen die je niet kunt handhaven. Daardoor schep je ongelijkheid ten opzichte van regels die wel gehandhaafd worden. Bovendien is de APV niet bedoeld voor dergelijke verordeningen.'

Aanmelden voor het burgerpanel kan via www.tipmolenlanden.nl.