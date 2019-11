Eurotec uit Bleskensgraaf wint Logistica Award 2019 met de Lowpad

BLESKENSGRAAF • Afgelopen dinsdag 5 november heeft Eurotec in de Jaarbeurs in Utrecht de Logistica Award in ontvangst genomen.

De jury was erg enthousiast over de Lowpad. 'Eurotec is erin geslaagd om in een opmerkelijk korte periode een vloot met autonome mobiele robots te ontwikkelen. De Lowpads werken optimaal samen en worden toegepast om autonoom diverse ladingdragers te verplaatsen. Eurotec heeft een unieke hightech robot ontwikkeld, die ook nog eens heel compact is met zijn 12 cm hoogte. Wij willen hen graag aanmoedigen met de Logistica Award'.

"Natuurlijk zijn wij als Eurotec erg trots op het winnen van de Logistica Award", meldt het bedrijf. "Het is een erkenning voor de inzet van ons toegewijde team die zich inzetten om het Lowpad systeem te ontwikkelen."

Voor meer informatie over de Lowpad: www.lowpad.com.