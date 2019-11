Warm afscheid van Peter en Wil Roelse van de Spar

STREEFKERK • Peter en Wil Roelse van de Spar in Streefkerk hebben afgelopen zaterdag 2 november talloze handen geschud en cadeaus ontvangen.

Om 14:30 uur was het officiële moment, na de overhandiging van een cheque ter waarde van 1500 euro namens klanten en een zeefdruk schilderij van de winkel, ontvingen zij namens de directie van Spar een gouden speldje. Een zeldzaam iets, want zo vaak delen zij deze niet uit. Maar voor Peter en Wil meer dan verdiend. Na deze mooie woorden was het moment echt daar, en droegen Peter en Wil de sleutel over aan de nieuwe eigenaar, Dirk Willemstein.

In de avond vierden Peter en Wil dit memorabele moment in besloten sfeer met vrienden en familie in de Limonadefabriek. Peter en Wil Roelse willen iedereen enorm bedanken voor de geweldige tijd die zij hebben gehad de afgelopen veertig jaar. Met name de laatste weken hebben zij veel in de belangstelling gestaan en dit waarderen zij heel erg.

De Spar is vanaf nu circa tweeënhalve week gesloten wegens verbouwing. Op donderdag 21 november wordt de winkel feestelijk heropend onder de naam Spar Willemstein.