Naam nieuwe burgemeester Molenlanden wordt donderdag bekend gemaakt

MOLENLANDEN • De naam van de nieuwe burgemeester van de gemeente Molenlanden wordt donderdag 7 november tijdens een bijzondere raadsvergadering bekend gemaakt.

Dan kiezen de gemeenteraadsleden welke kandidaat zij voor willen dragen aan de minister. Dat gebeurt tijdens het besloten gedeelte van de vergadering. Rond 20.30 uur wordt in het voormalige gemeentehuis in Hoornaar de naam bekend gemaakt.

De nieuwe burgemeester volgt per 1 januari burgemeester Dirk van der Borg op, die eerder dit jaar aangaf niet in de race te zijn voor het burgemeesterschap van Molenlanden.

Dertien kandidaten

Voor het burgemeesterschap van Molenlanden hebben dertien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De sollicitanten – tien mannen en drie vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 61 jaar. Onder hen heeft het merendeel ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.