Koffie met nieuwe burgemeester Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Over iets meer dan een week wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Vijfheerenlanden geïnstalleerd.

Voor de installatie van Sjors Fröhlich als burgemeester van Vijfheerenlanden zal de gemeenteraad van Vijfheerenlanden op donderdag 14 november in een buitengewone raadsvergadering bijeen komen. De vergadering start om 15:30 uur in het gemeentehuis aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk.

De vergadering is ook rechtstreeks online te volgen via de website van de gemeente: www.vijfheerenlanden.nl.

Na het officiële gedeelte 's middags wil SjorsFröhlich graag kennismaken met inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Vanaf 20:00 uur zijn inwoners van harte welkom in het gemeentehuis in Meerkerk voor een kop koffie en een korte kennismaking met de nieuwe burgemeester.