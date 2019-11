Workshop met Leonie Verhoef in het Noorderhuis

NOORDELOOS • Binnenkort is er weer een leuke en leerzame workshop in het Noorderhuis in Noordeloos. Deze wordt op woensdagavond 20 november georganiseerd door de Dorpskamer in samenwerking met Leonie Verhoef.

Deze jonge onderneemster van Leonie Hairstyling & Visagie is inmiddels bekend geworden door alle prachtige kapsels die zij maakt, niet alleen bij bruiden maar bij iedereen die graag mooi gekapt naar een feestje toe gaat.

De workshop is voor mensen die creatief zijn met haren en nog meer mooie kapsels willen leren. Neem als model een zus, vriendin, dochter of iemand anders met lange haren mee. Er worden dan met elkaar leuke feestkapsels en andere haarcreaties geoefend. Deelname kost 15 euro (het model is gratis) en daarbij is de koffie of thee inbegrepen. Aanmelden graag voor 18 november via dorpsberaad.noordeloos@gmail.com of app/bel met 06-18150641. De aanvang is om 19.30 uur.