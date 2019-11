Gratis busvervoer vanuit Vijfheerenlanden naar 'Mars voor het leven'

VIJFHEERENLANDEN • Op zaterdag 16 november zal de 'Mars voor het leven' voor de 27e keer worden georganiseerd door de stichting Schreeuw om Leven. Ook dit jaar kan men weer gebruikmaken van gratis busvervoer vanuit de gemeente Vijfheerenlanden richting Utrecht, waar deze mars dit jaar wordt gehouden.

In Nederland wordt volgens de organisatoren 115 keer per werkdag een abortus wordt uitgevoerd. Met de mars wordt aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven. Om zoveel mogelijk mensen uit de omgeving naar Utrecht te krijgen, heeft SGP-Jongeren Vijfheerenlanden gratis busvervoer geregeld. De inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden of omgeving kunnen zich tot 9 november aanmelden via www.schreeuwomleven.nl/vervoer bij één van de opstapplaatsen binnen Vijfheerenlanden.

Mede-organisator Kees Vermaat voorzitter SGP-Jongeren Vijfheerenlanden: "Laten we samen, jong én oud, ons inzetten voor het ongeboren leven, door mee te lopen met de Mars voor het leven."

Na aanmelding krijgt men meer informatie over het verloop van de dag, waaronder het tijdstip van vertrek, die zal afhangen van de opstaplocatie. De mars zelf begint om 12:00 uur.

Voor eventuele vragen kan men mailen naar ctvermaat@gmail.com.