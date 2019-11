Kwizzet Hoog-Hoor enthousiast ontvangen

HOORNAAR/HOOGBLOKLAND • Afgelopen vrijdag is in Hoornaar voor het eerst Kwizzet Hoog-Hoor gespeeld. Maar liefst 617 mensen, verdeeld in 52 teams, deden mee aan deze quiz.

Het organiserende team, bestaande uit Corina Veen, Kees Bresser, Saskia Smit, Dennis van Vught, Marlies Slob en Bianca den Hartog, hadden dit nooit durven dromen. Waar zij hoopten het eerste jaar 20 à 25 teams actief te krijgen, werden ze overweldigd door het aantal aanmeldingen.

Om 20.30 uur werd de geheime proef gespeeld en er waren vragen die buiten opgezocht moesten worden. Het was dus erg druk in de dorpen Hoornaar en Hoogblokland. Het team kan nu beginnen met het vele nakijkwerk, want op 13 december zal de winnaar bekend worden gemaakt tijdens een gezellige feestavond. Deze zal worden gehouden in Het Bruisend Hart vanaf 20.00 uur, waarbij iedereen welkom is.