Schelluinen viert 800-jarig bestaan

SCHELLUINEN • In het dorp Schelluinen is het volgend jaar feest. Het dorp bestaat dan namelijk 800 jaar. Een bijzonder jubileum voor het dorp aan de Vliet. Een groep enthousiastelingen is inmiddels aan de slag met voorbereidingen voor diverse festiviteiten. In april en mei 2020 wordt het groot feest in het dorp.

Onder leiding van de Oranjevereniging is er regelmatig overleg over de invulling van de festiviteiten. Voorzitter is Adriaan Roest (als voorzitter van de Oranjevereniging) en verder zijn actief ds. Henk Veldhuijzen (predikant Nederlands Hervormde Kerk), Willem van der Linden (voorzitter Dorpsberaad Schelluinen), Bert den Boer (voorzitter Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen), Jeanette van Dijk (feestcommissie) en Tessa Boogerd (leerkracht OBS Het Tweespan).

Vlaggen

Het Dorpsberaad heeft inmiddels vlaggen laten maken. De gemeentevlag van Schelluinen is aangepast op het 800-jarig jubileum. Deze wapperen volgend jaar in geheel Schelluinen. De Geschiedkundige Vereniging bereidt een expositie in de kerk voor zodat het jubileum ook een officieel karakter krijgt. Er zijn enkele boekwerkjes in de maak, waaronder een dubbeldik nummer van het kwartaalblad van de Geschiedkundige Vereniging.

Verder kunnen leerlingen van OBS Het Tweespan een gastles van leden van deze vereniging verwachten en krijgen ze gelegenheid om de expositie te bezoeken. Toevalligerwijs valt het 800-jarig jubileum gelijk met de herdenking van 75 jaar bevrijding. In dat kader organiseert de zangvereniging een korenfestival, terwijl de voetbalvereniging het meer digitaal zoekt in een FIFA-toernooi. Een zeskamp en playbackshow mogen natuurlijk niet ontbreken in het feestprogramma.

Informatie

Ter gelegenheid van het 800-jarig jubileum is er inmiddels een website gelanceerd, waarop het programma te vinden is. Zodra de plannen meer definitieve vorm krijgen, is dat hier te vinden: https://schelluinen800.wordpress.com.

Iedereen die wil helpen of tips heeft, meer wil weten over het jubileum of een mooie aanvulling heeft kan contact opnemen met Jeanette van Dijk (0183-621710) of Adriaan Roest (0183-627047). Mailen kan ook via schelluinen800@gmail.com.