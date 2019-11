Bijeenkomst Gebiedsplatform AV met achterban

HOOGBLOKLAND • Op woensdag 13 november vindt de jaarlijkse vergadering met alle organisaties uit de achterban van het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden plaats. Iedereen die zich inzet voor een vitale, leefbare regio is deze avond van harte uitgenodigd om 20.00 uur (inloop 19.30) in Dorpshuis De Hoek in Hoogblokland.

Het Gebiedsplatform staat vaak aan de wieg van gebiedsontwikkelingen in de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Samen met 22 maatschappelijke organisaties zet zij zich in voor een vitale regio. Woensdag 13 november gaat ze in gesprek met de streek over alle ontwikkelingen in het gebied en de ambities en plannen die we als maatschappelijke organisaties hebben voor de regio.

Met elkaar wordt nagedacht over de vraag 'Welke rol het Gebiedsplatform voor ieders organisatie kan spelen aangaande gebiedsontwikkeling?'.

Een drietal concrete projecten waarvan het Gebiedsplatform initiator is geweest, worden hierbij als illustratief voorbeeld gepresenteerd: Annemarie Mollema vertelt over het project Cursus Waard om te Weten, die opleidt tot Waardkenner. Deze cursus gaat van start januari 2020. Vervolgens zal de voortgang van het project Vrijkomende Agrarische Bebouwing (afgekort als VAB) worden gepresenteerd en Luuk Oevermans zal vertellen over de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het Gebiedsplatform, zoals dat bij het Broeks boerderijtje en de Donkse brug tot stand is gekomen. Ter afsluiting is er gelegenheid tot napraten en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Het Gebiedsplatform is een in het leven geroepen platform in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, gemeenten, maatschappelijke en private partijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te adviseren over de ontwikkelingen in het landelijk gebied. De achterban van het Gebiedsplatform bestaat uit een groot aantal organisaties op het gebied van Landbouw, Landschap, Natuur, Recreatie, Cultuurhistorie etc. Met elkaar zetten we ons in voor een vitale regio waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Voor meer informatie: www.gebiedsplatform.nl of neem contact op via info@gebiedsplatform.nl.