Werkzaamheden aan MerwedeLingelijn

REGIO • Vanwege werkzaamheden aan de MerwedeLingelijn van vrijdagavond 8 november tot en met zondag 10 november worden er vervangende bussen ingezet tussen Dordrecht en Sliedrecht en Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Qbuzz zet op verschillende trajecten bussen in. Elk half uur rijden er bussen tussen Dordrecht en Sliedrecht en vice versa. Deze stopt op Sliedrecht Baanhoek. Ook rijden er bussen tussen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam en vice versa. Deze stopt op Blauwe Zoom.

Richting Dordrecht Stadspolders kan men reizen met stadsBuzz 3 en 5.

De bushaltes in Sliedrecht, Blauwe Zoom en Hardinxveld-Giessendam bevinden zich aan de voorzijde van de treinstations. De bushalte in Dordrecht bevindt zicht aan de achterzijde van het treinstation.

De trein rijdt wel tussen Sliedrecht en Geldermalsen en weer terug. Deze trein stopt echter niet op Hardinxveld Blauwe Zoom.

De werkzaamheden betreffen beveiligingsaanpassingen op het traject Kijfhoek Zuid aansluiting Lage Zwaluwe (voorbereiding ERTMS).

Reizen met een hulpmiddel

Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel verzorgt Qbuzz alternatief vervoer. Wie hievan gebruik wil maken, wordt verzocht minimaal twee uur vooraf te bellen met de klantenservice via 0900-7289965. Reizigers met een scootmobiel nemen plaats op een gewone stoel conform de regels bij taxivervoer. Fietsen zijn helaas niet toegestaan in de bussen.

Qbuzz adviseert reizigers de meest actuele reisinformatie via de reisplanners te checken en geeft aan rekening te houden met extra reistijd. En houd hierbij extra rekening met de laatste en eerste trein of bus, dit kan significant afwijken van de normale dienstregeling.

Maandag 11 november vanaf ongeveer 05.00 zijn de werkzaamheden gereed en rijden alle treinen weer volgens de normale dienstregeling.