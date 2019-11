Rabobanken samen verder als Lek en Merwede

REGIO • De Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom gaan per 1 januari 2020 samen verder als één bank, onder de naam Lek en Merwede.

Donderdag 31 oktober hebben de Ledenraden van beide banken officieel ingestemd met het voorstel tot samenvoeging.

De Ledenraadsleden van Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom kwamen donderdag 31 oktober bijeen voor de officiële stemming. De avond verliep gemoedelijk en de sfeer was informeel. Er is unaniem ingestemd met het voorstel tot samenvoegen per 1 januari 2020. Ook de beoogde kandidaten voor diverse sleutelposities bij Lek en Merwede zijn officieel bekend. Marcel van Buren wordt de voorzitter van Raad van Commissarissen, Roelf Polman directievoorzitter en Wils van Dam directeur particulieren en private banking.

"De voorbereiding van de samenvoeging is achter de schermen al enige tijd bezig", licht directievoorzitter Roelf Polman toe. "Zoiets kost tijd. We pakken het goed en grondig aan, met aandacht voor de behoefte van ons werkgebied, want we doen dit voor onze klanten en leden. We zijn en blijven een bank die graag midden in de maatschappij staat, betrokken is en meedenkt. En natuurlijk houden we met de samenvoeging ook rekening met de wensen van onze medewerkers."

Polman ziet de toekomst van Lek en Merwede als een kans om de bank nóg klantgerichter te maken. "Samen staan we absoluut sterker. Door onze krachten te bundelen kunnen we ons nog meer focussen op wat echt belangrijk is: de behoefte van onze leden, klanten en de maatschappij."

Marcel van Buren voegt daaraan toe: "Samenvoegen biedt volop kansen om onze dienstverlening en de rol in de regio te versterken. Hierdoor komt onze coöperatieve identiteit nog beter tot zijn recht."