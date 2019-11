Gemeente Molenlanden reikt cheques uit van het Lokaal fonds

MOLENLANDEN • Den Hâneker en de gemeente Molenlanden hebben vorige week de vierde netwerkavond voor recreatieve ondernemers in de regio georganiseerd.

Na avonden in de Fenix Food Factory Rotterdam, de Schaapskooi in Ottoland en camping de Landhoeve in Nieuw-Lekkerland waren recreatieve ondernemers uit de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden deze avond te gast bij SVR Camping de Victorie in Meerkerk. Voorzitter Kees Commijs (Den Hâneker) legde de warme relatie uit met de camping en SVR met betrekking tot de Vierdaagse Alblasserwaard en gaf daarna Corine van Mill het woord om een presentatie over Stichting Vrije Recreatie te geven.

Het officiële deel van de avond bestond uit de uitreiking van de cheques van het Lokaal fonds (subsidiefonds Plattelandsontwikkeling). Dit fonds is door de gemeente Molenlanden opgericht om toerisme, recreatie en plattelandsvernieuwing te stimuleren en wordt gevoed vanuit de toeristenbelasting. Een belangrijk criterium hierbij is dat het initiatief/project verder moet reiken dan het eigen bedrijfsresultaat.

Wethouder Arco Bikker heeft namens Gemeente Molenlanden aan de volgende initiatiefnemers een cheque uitgereikt (zie foto):

• Historische Vereniging Binnenwaard (Jan Boele) ontving een cheque van 2000 euro voor de realisatie van een stoephok bij het museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf

• Voor de cursus 'Waardkenner: Waard om te weten" ontving het Historisch Collectief Molenlanden (Anne Marie Mollema) een cheque van 7500 euro. Aanmelden voor deze cursus kan overigens vanaf 1 november via hcmolenlanden.nl

• Den Hâneker (Dick de Jong) kan fase 2 van het project 'Denkend aan Holland' starten met een bijdrage van 7500 euro

• Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Hans Klein) ontving 800 euro voor het project Gemaal Polder Sliedrecht

• Mission Belle Stichting B-17G Memorial (André Hoogendoorn) in Nieuw Lekkerkand was er content met een bijdrage van 650 euro voor de optimalisatie van de inrichting rond het gedenkteken aan de Ledijk

Projecten Den Hâneker

Na presentatie van bovenstaande initiatieven en toelichting op de Lokaal fonds aanvragen voor 2020 was er uiteraard ook ruimte voor toelichting van de diverse projecten van Den Hâneker.

De deadline voor insturen van de aanvraag voor het volgende Lokaal fonds is 1 april 2020. Meer info via www.molenlanden.nl/subsidies.