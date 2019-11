Nathalie van der Lee wint latje trappen bij HSSC'61

HEI- EN BOEICOP • Afgelopen zaterdag is de finale gespeeld van het latje trappen op voetbalvereniging HSSC' 61 te Hei en Boeicop.

De winnaar Nathalie van der Lee ging naar huis met twee kaarten voor de wedstrijd FC Utrecht – AZ.

Deze wedstrijd staat in het teken van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit wordt georganiseerd in samenwerking tussen FC Utrecht, Sportservice Vianen en Zederik in beweging.