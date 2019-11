Workshop 'Bereik meer met je geld' van de Rabobank

GORINCHEM • Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden organiseert op woensdag 20 november de workshop 'Bereik meer met je geld'.

De workshop wordt gegeven op het Rabobank kantoor aan de Einsteinstraat 2 in Gorinchem. Tijdens deze workshop krijgen klanten én niet-klanten in anderhalf uur inzicht in de mogelijkheden om een mooi bedrag op te bouwen. Meer informatie over deze workshops is te vinden op www.rabobank.nl/bereikmeermetjegeld.

Sparen in Nederland

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens minder dan 1000 euro spaargeld, is gebleken uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. Dit komt niet alleen door de hoogte van het inkomen maar volgens RaboResearch spelen ook psychologische factoren een belangrijke rol zoals 'Hoe ver kijk je vooruit? En 'Hoe denk je over sparen?'.

Eigen geld

Zoals iedereen wel weet en merkt verandert de maatschappij en Nederlanders hebben steeds meer eigen geld nodig. Zo is het kopen van een huis niet meer zo vanzelfsprekend en mensen moeten straks langer doorwerken, terwijl pensioenen mogelijk lager worden. Daarom wordt vooruitkijken en geld opzij zetten steeds belangrijker.

Hoe je over sparen denkt hangt samen met de manier waarop je spaart, en hoeveel je spaart. Zo hebben mensen die plezier hebben in geld opzij zetten vaker meer spaargeld. Zij hebben ook vaker een spaardoel en vaker ander vermogen zoals beleggingen of een tweede huis. Rabobankeconoom Carlijn Prins legt uit: 'Misschien zijn mensen die lol hebben in sparen sowieso al meer met geldzaken bezig. Maar sparen kan ook juist leuker worden zodra je een doel hebt, gaat beleggen of nauwgezet je financiën bijhoudt.'

Vooruit plannen

Uit onderzoek van RaboResearch blijkt daarnaast dat hoe ver je vooruit kijkt, ook invloed heeft op de hoogte van je spaarsaldo. Zo vindt bijna 30 procent van de Nederlanders tussen de 20 en 45 jaar oud de komende maanden tot het komend jaar het belangrijkst voor zijn financiële planning. Maar mensen die verder vooruitplannen hebben een grotere kans om meer spaargeld te hebben. Prins: 'Wie vooral over de lange termijn nadenkt, geeft misschien van nature al meer om zijn welzijn in de verre toekomst, waardoor hij nu al meer geld opzij zet. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat mensen die al meer spaargeld hebben andere doelen krijgen. Zodra je financiële buffer op orde is, ga je misschien verder vooruit kijken en leg je bijvoorbeeld geld opzij voor je pensioen of ga je extra af lossen op de hypotheek.'