SGP Nieuw-Lekkerland naar 'Mars voor het Leven'

NIEUW-LEKKERLAND • Op zaterdagmiddag 16 november vindt in Utrecht de jaarlijkse Mars voor het Leven plaats. De SGP kiesvereniging te Nieuw-Lekkerland roept een ieder die wil opkomen voor de circa 30.000 kinderen die jaarlijks geaborteerd worden, ertoe op hieraan deel te nemen.

Net als in voorgaande jaren is het programma gevuld met inspirerende sprekers. Vanuit de Tweede Kamer zullen de Tweede Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) spreken. Er zal ook iemand vertellen over haar abortuservaring. Het programma start om 11.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Mars voor het Leven wordt georganiseerd door de stichting Schreeuw om Leven. Thema dit jaar is Liefde & Waarheid, eerlijke informatie geven zonder veroordeling of verwijt, maar juist met begrip, opvang en hulp. Daarnaast wil deze organisatie vrouwen, partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwangerschap en bekendmaken met de mogelijke alternatieven.

Voor meer informatie over deze dag, alsook mogelijkheden voor collectief vervoer, zie de website www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven.