Nieuw project regiokoor Musica Pro Deo over David

MEERKERK • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start vanaf dinsdag 19 november een nieuw project: het muziekstuk 'David, de man naar Gods hart', dat is gecomponeerd door André van Vliet.

Door middel van dit muziekstuk gaat het projectkoor zich muzikaal verdiepen in de bijzondere geschiedenis van David. Of beter gezegd: Naar de God van David. De hele geschiedenis van David gaat bezongen worden in een tijdsbestek van twee uur. Alle hoogte- en dieptepunten komen langs.

Het koor wil meer mensen de gelegenheid geven om mee te zingen. Belangstellenden kunnen zich op projectbasis aansluiten. Kosten hiervoor bedragen 30 euro. Iedereen die van zingen houdt is welkom, op dit moment kan men vooral versterking gebruiken van tenoren en bassen.

Zangers hoeven niet geschoold te zijn om mee te kunnen zingen. "Wij zijn geen professionals, het sociale aspect is minstens zo belangrijk", schrijft het koor. Dit project loopt vanaf dinsdag 19 november tot en met 8 februari 2020. Het concert is 8 februari in de Ichthuskerk van Meerkerk. André van Vliet is één van de musici die Musica Pro Deo muzikaal begeleidt.

De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond van 20:15 tot 22:00 uur in de kantine van P. van Leeuwen aan de Energieweg 1 in Meerkerk. Koffie/thee staat klaar om 20:00 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.musicaprodeo.nl.