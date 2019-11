Buitenlanders winnen zevende Spelavond in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De zevende editie van de Spelavond in Wijngaarden is gewonnen door de buitenlanders.

De deelnemers van buiten Wijngaarden waren afgelopen vrijdag beter in de spellen dan de inwoners per straat in Wijngaarden. Het darten werd gewonnen door John van Muijlwijk uit Bleskensgraaf. Wim Korevaar won het klaverjasen voor het Oosteinde en Leen Bikker won het biljarten voor het Westeinde en zij brachten de spanning terug.

Echter doordat de jongste deelnemer Marianne Booij uit Brandwijk het rummicubben won ging de bokaal naar de buitenlanders. De inwoners van Wijngaarden zullen het er bij de volgende editie in februari 2020 alles op alles zetten om de bokaal weer terug naar Wingerde te halen.