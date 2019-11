100 ton wegende Meerkerkse kerktoren 'zweeft'

MEERKERK • En weer is de uitbreiding van de Hervormde Kerk in Meerkerk een stapje verder. Het bovenste deel van de kerktoren is op een tijdelijke ondersteuning gevijzeld en zweeft nu als het ware los van de vloer. Vorige week kreeg de bouwcommissie bezoek van de geïnteresseerde wethouder Christa Hendriksen van de gemeente Vijfheerenlanden.

Een trotse Marcel van Leeuwen van de bouwcommissie was er bij. "Ze was zeer onder de indruk en heeft, gebruikmakend van de houten steigerladdertjes, zelfs het hoogste puntje van de verbouwing bezocht. En dan ben je toch zeven meter boven de grond en heb je natuurlijk een mooi uitzicht. In de kerk is het nu achter de stofwand vanuit de nieuwe kerkzaal een apart gezicht, om de naar verwachting 100 ton wegende toren los van de grond te zien staan op een tijdelijke constructie."

Geen slapeloze nachten

Voor een leek een bijzondere gebeurtenis, maar niet voor Van Leeuwen. "Bij mijn werkgever Gebroeders De Koning uit Papendrecht hebben we regelmatig een brug, een nieuwe tunnel of een spoordek opgevijzeld. Het is natuurlijk wel precies meten en weten. Met oliedruk en diverse monitoringspunten houden we de toren in de gaten. Ook het slopen was een zorgvuldige klus. Eerst hebben we gaten in de bestaande muren van de toren geboord en toen dat goed ging werden er steeds meer stukken gesloopt. Hij is blijven staan, we hebben de toren zelfs een stukje rechter gezet en dan moet je denken aan 2 centimeter richting de Kerkstraat. Nee, ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, sterker nog; ik slaap perfect."

Glas- en waterdicht

Ongetwijfeld ook omdat de bouw gestaag vordert. "Met dank aan de vele vrijwilligers, want die komen in grote getale helpen. Het betonwerk van de nieuwe ondersteuningsvloer onder het niet gesloopte deel van de toren is gestort. Eind november moet de vloer uitgehard zijn en dan gaan we grote stappen maken. Voor de kerst willen we glas- en waterdicht zijn, om vervolgens de nieuwbouw af te maken en het bestaande kerkgebouw te verbouwen. Zo gaan we de oorspronkelijke toegangsdeuren in de gevel aan het Kerkplein weer terugplaatsen."

Marcel van Leeuwen geniet zichtbaar en kan niet wachten tot de zomervakantie. "Dan moet inderdaad de eerste kerkdienst in de vernieuwde kerkzaal kunnen worden gehouden. Een grote zaal voor 600 bezoekers, met de niet zichtbare toren als middelpunt tussen oud en nieuw."

Voor belangstellenden houdt de bouwcommissie van de Hervormde Gemeente op zaterdag 23 november van 10.00 tot 12.00 uur open huis.

Theo Sprong