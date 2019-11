Jongeren Lexmond serveren cake en lunch aan ouderen

LEXMOND • Met een lunch in de Brede School te Lexmond en het uitdelen van cake in woonzorgcentrum De Laakse Hof hielden jongeren van de Lexmondse Jongeren Ontmoetings Plek zaterdag een geslaagde activiteit voor ouderen in hun woonplaats.

De JOP, een bewonersinitiatief van Lexmond ontmoet en doet, werd in september officieel in gebruik genomen. De negen jongerenambassadeurs van 'Lexmond ontmoet en doet' dragen samen met de gemeente de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van de JOP. Daarnaast hadden ze eerder dit jaar al beloofd om een activiteit voor ouderen op touw te zetten.

Die belofte werd zaterdag ingelost met het 's ochtends uitdelen van plakken cake in De Laakse Hof. Ondertussen werd in de Brede School alles klaargezet voor een lunch voor ouderen. Daarbij kregen ze hulp van horecagelegenheid De Gouden Leeuw, meerdere ouders en een aantal leerlingen uit groep acht van cbs Het Kompas en de Prinses Wilhelminaschool. De lunch werd een succes: veel ouderen schoven aan en genoten van het eten en drinken en het contact met elkaar.