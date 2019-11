VHL Lokaal: weinig daadkracht college bij aanpak verkeersknelpunten

LEERDAM • Oppositiepartij VHL Lokaal ziet weinig daadkracht van het college bij de aanpak van verkeersknelpunten.

"Ik ben bang dat we pas over 1,5 jaar resultaten zullen gaan zien", zei fractievoorzitter Teus Meijdam dinsdagavond in de commissie tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie. Het zal nog zeker een jaar duren voordat de visie is vertaald in concrete plannen, terwijl daarna pas kan worden gestart met de uitvoering. "Voor heel veel problemen is dat veel te laat. We zijn weer aan het uitstellen."

Meijdam wees er fijntjes op dat de voormalige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam al heel ver gevorderd waren met eigen gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen. "Er zijn diverse avonden geweest met de burgers. Nu gaan we het hele verhaal opnieuw doen. Waarom maken we niet gebruik van wat er als is?"

Als wethouder in Leerdam was Meijdam direct betrokken bij het oppakken van een aantal knelpunten. "De Emmalaan, Zuid-Hollandweg, de provinciale weg N484 (Leerdam-Zijderveld, red.) hebben we uitgebreid door geakkerd en de aanpak van die wegen had allang gestart moeten zijn."